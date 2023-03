Wat te doen in Antwerpen: deze 10 bezienswaardigheden mag je niet missen

Zin in een uitstapje dicht bij huis? Wat dacht je van een dagtripje naar Antwerpen? In de Scheldestad kan je heel wat zien en beleven: van het pas heropende KSMKA tot de historische gebouwen in de binnenstad. Geen idee waar je moet beginnen? Wij geven je alvast tien tips met bezienswaardigheden en activiteiten die je niet mag missen.

Op zoek naar een betaalbare parkeerplaats in Antwerpen? Wij wijzen je hier de weg naar de goedkoopste parkings.

1. Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Volledig scherm De kathedraal van Antwerpen © Klaas De Scheirder

De kathedraal van Antwerpen met als pronkstuk de belforttoren is ongetwijfeld dé bezienswaardigheid in de ‘Koekenstad’. Het gotische gebouw werd voltooid in 1521 ten tijde van de gouden eeuw van Antwerpen. De noordelijke toren is met bijna 125 meter de hoogste kerktoren van de Lage Landen. Later waren er nog plannen om de kathedraal uit te breiden en ook de tweede toren af te werken, maar die werden nooit uitgevoerd. Het majestueuze bouwwerk kan je op verschillende punten in en buiten de stad zien, maar echte kunstliefhebbers nemen best ook binnen een kijkje. Daar kan je enkele wereldberoemde schilderijen van Peter Paul Rubens bewonderen, waaronder De Kruisoprichting. Wie van mooie panorama’s houdt kan bovendien elke woensdag de toren beklimmen onder leiding van een gids.

Waar? Handschoenmarkt, 2000 Antwerpen

Wanneer? Elke weekdag geopend van 10 tot 17 uur, zaterdag van 10 tot 15 uur, zondag van 13 tot 17 uur (uitzonderlijke sluitingsdagen staan vermeld op de website)

Prijs? 12 euro, gratis voor inwoners provincie Antwerpen en jongeren onder 18 jaar

Meer informatie vind je hier.

Meer uit-tips in de regio Antwerpen vind je in ons dossier.

3. Grote Markt

Volledig scherm Het standbeeld van Brabo voor het stadhuis op de Grote Markt. © Stad Antwerpen

Eenmaal je de kathedraal de rug toekeert heb je twee opties: links kom je uit op de Groenplaats, rechts op de Grote Markt. Als je één plein moet bezoeken in de historische binnenstad is het wel de Grote Markt. Je ziet er de (grotendeels gereconstrueerde) gildehuizen, de fontein van de legendarische tirannendoder Brabo en uiteraard het stadhuis. Het stadhuis werd gebouwd in de zestiende eeuw in de Italiaanse renaissancestijl en werd de afgelopen jaren gerenoveerd. Het is UNESCO werelderfgoed en nog altijd het epicentrum van de lokale politiek.

Waar? Grote Markt, 2000 Antwerpen

Meer wist je datjes over Antwerpen lees je in ons dossier.

3. Koninlijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Volledig scherm KMSKA © Karin Borghouts

Ook voor het pas gerenoveerde KMSKA komen bezoekers van over de hele wereld naar Antwerpen. Het statige gebouw dateert van de negentiende eeuw en is op zich al één van de trekpleisters van de Scheldestad. Maar wie toch tot de Leopold De Waelplaats is afgezakt en tijd heeft kan maar best ook een kijkje nemen achter de museumdeuren. Het KMSKA herbergt een bijzondere collectie met schilderijen van grootmeesters als Peter Paul Rubens, Jan van Eyck, James Ensor en Vincent Van Gogh. Voor een tijdsreis door de Europese kunstgeschiedenis ben je hier aan het juiste adres.

Waar? Leopold De Waelplaats 1, 2000 Antwerpen

Wanneer? Elke weekdag geopend van 10 tot 17 uur, donderdag van 10 tot 22 uur, op weekenddagen, feestdagen en tijdens schoolvakanties geopend van 10 tot 18 uur

Prijs? 20 euro, 10 euro voor jongeren onder 26 jaar, gratis voor bezoekers jonger dan 18 jaar

Meer informatie vind je hier.

4. Antwerpse Handjes

Volledig scherm Antwerpse Handjes © rv

Antwerpen kent vele streekproducten die tot ver buiten de stadsgrenzen worden gesmaakt. Een van de meest bekende lekkernijen van de ‘Koekenstad’ is ongetwijfeld het ‘Antwerps Handje’, een chocolaatje of koekje (al dan iet suikervrij) in de vorm van een hand. Antwerpse Handjes verwijzen naar de hand van de tirannieke reus Druon Antigoon, die Brabo afhakte en in de Schelde wierp. Een legende die je op verschillende plekken in Antwerpen tegenkomt. Je kan ze kopen op verschillende plaatsen in Antwerpen, waaronder Philip’s Biscuit.

Waar? Korte Gasthuisstraat 39, 2000, Antwerpen

Wanneer? Elke dag geopend van 10 tot 18 uur, zondag gesloten

Prijs? 12,60 euro voor klein doosje chocolaatjes, 17,75 euro voor doosje met 200 gram koekjes

Meer culinaire tips in Antwerpen lees je in ons dossier.

5. Brouwerij De Koninck

Volledig scherm Brouwerij De Koninck © Laenen

Een andere specialiteit uit Antwerpen is het ‘bolleke’ De Koninck. Deze typische Antwerpse pale ale met een redelijk mild alcoholpercentage van 5,2 procent vind je in zowat elk café van ‘t Stad en wordt steeds geserveerd in het typische bolle glas, vanwaar de bijnaam. Wie graag meer wil weten over het bier kan de brouwerij bezoeken aan het Albertpark op de grens tussen Antwerpen en Berchem. Je ontdekt er de geschiedenis van het ‘bolleke’ en Brouwerij De Koninck op een ludieke en uiteraard typisch Antwerpse manier. Een leuk tripje voor jong en oud, al is het bierproeven enkel voor de oudere jeugd.

Waar? Mechelsesteenweg 291, 2018 Antwerpen

Wanneer? Dinsdag tot zondag van 11 tot 17.30 uur

Prijs? 16 euro

Meer informatie vind je hier.

6. Centraal Station

Volledig scherm De hal van het Centraal Station © Photo News

Kom je met de trein toe in Antwerpen? Dan kan je deze bezienswaardigheid meteen afvinken. Het Centraal Station is één van de meest monumentale gebouwen in de Scheldestad. Volgens verschillende internationale media is het één van de mooiste stations ter wereld en dat zullen Antwerpenaren graag bevestigen. In 1905 werd de bouw van het station voltooid en tot 2007 was het een eindstation, waar de treinen moesten keren. Toen werd de tunnel onder de stad richting het noorden in gebruik genomen, die van het station weer een doorgangsstation maakte. De grote blikvanger in het Antwerpse Centraal Station is de hal met de 75 meter hoge koepel in eclectische neobarok stijl.

Waar? Koningin Astridplein, 2018 Antwerpen

7. ZOO Antwerpen

Volledig scherm ZOO Antwerpen © Klaas De Scheirder

Vlak naast het station ligt de Antwerpse zoo. De dierentuin is er al sinds 1843 en is daarmee één van de oudste in zijn soort. Je vindt op de site dan ook heel wat historische gebouwen terug. Het aquarium staat er al meer dan een eeuw en de Egyptische tempel zelfs meer dan 150 jaar. Hierdoor is de Antwerpse dierentuin werelderfgoed. Maar bezoekers van de zoo komen voornamelijk om naar dieren te kijken natuurlijk. In ZOO Antwerpen leven meer dan 400 soorten en in totaal zo’n 5.000 dieren.

Waar? Koningin Astridplein 20-26, 2018 Antwerpen

Wanneer? Elke dag geopend van 10 tot 17 uur

Prijs? 32,50 euro

Meer informatie vind je hier.

8. Sint-Carolus Borromeuskerk

Volledig scherm Sint-Carolus Borromeuskerk op het Hendrik Conscienceplein © Klaas De Scheirder

De Grote Markt mag dan wel hét centrum van de historische binnenstad zijn, het gezelligste plein van Antwerpen is het zeker niet. Tot de categorie van meest pittoreske plaatsjes in de Scheldestad behoort zeker wel het Hendrik Conscienceplein. Aan de oostkant van het plein staat de monumentale Sint-Carolus Borromeuskerk, een barok bouwwerk dat menig kunstminnaar in vervoering brengt. Net zoals in de kathedraal en het KMSKA kan je ook hier schilderijen van Rubens bewonderen. De kerk is vrij toegankelijk.

Waar? Hendrik Conscienceplein, 2000 Antwerpen

Wanneer? Elke dag geopend van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur, zondag van 11.30 tot 12.30 uur en van 17 tot 18 uur

9. Nottebohmzaal

Volledig scherm De historische Nottebohmzaal van Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience © Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Aan de overkant van het Hendrik Conscienceplein bevindt zich de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. In deze bibliotheek vind je de prachtige Nottebohmzaal, een Harry Potter-achtige oude leeszaal met de 120.000 oudste boeken van de bib. Je kon de Nottebohmzaal tot nog toe enkel bezoeken onder leiding van een gids, maar daar komt verandering in. In de periode van 20 april tot en met 9 september kan je de Nottebohmzaal individueel bezoeken van woensdag tot en met zondag, telkens van 13 tot 17 uur.

Waar? Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen

Wanneer? Individueel: woensdag tot zondag van 13 tot 17 uur (vanaf 20 april), groepsbezoeken met gids: elke werkdag van 10 tot 17 uur

Prijs? 8 euro

Meer informatie vind je hier.

10. Het Steen

Volledig scherm Het Steen © Lucid

Afsluiten doen we op de Scheldekaaien aan het Steen. Het Steen is het oudste bewaarde gebouw in Antwerpen en werd gebouwd in de dertiende eeuw als poortgebouw voor een burcht, die onder meer dienst deed als rechtbank. Later werd het Steen gebruikt als gevangenis en als museum. Sinds de laatste verbouwingen is het gebouw een toeristisch onthaalcentrum. Naast het Steen kan je flaneren over de wandelterrassen (noord en zuid). Vanop deze twee verhoogde promenades heb je een prachtig zicht op de Schelde, de haven en Linkeroever.

Waar? Steenplein, 2000 Antwerpen

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.