Wat te doen dit weekend in en rond Antwerpen? Van dino’s opgraven tot feesten op het strand

Van troostelo­ze refter naar buffet en open keuken: nieuw restaurant voor psychia­trie­pa­tiën­ten Stuiven­berg

“Eten is meer dan alleen maar de honger stillen: het moet een beleving zijn.” Dat is het principe achter het nieuwe restaurant van het psychiatrisch ziekenhuis van ZNA Stuivenberg. De menukaart werd serieus uitgebreid, de refter werd omgebouwd tot een gezellige eetruimte en ook de patiënten zelf werden betrokken bij de inrichting: zo hangen er tekeningen van patiënt Ken aan de muur, die hij maakte tijdens psychoses. “We willen patiënten even uit de ziekenhuissfeer halen”, aldus algemeen directeur Hugo Pietermans.