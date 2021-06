Wat een domper: Oriënt Express lokt massa kijklustigen maar trein neemt op laatste moment andere route

Van wereldberoemde schrijfster Agatha Christie tot veelbesproken filosoof Lev Tolstoj: de Orient Express nam al grote namen mee in zijn wagons. Normaliter rijdt de legendarische - en poepchique- trein langs Parijs, Londen, Venetië en Istanbul. Deze week heeft België echter de eer. Nadat de trein rond 11.45u. halt hield in Essen , was het de beurt aan ons hoogsteigen Centraal-Station.

“Wat gebeurt er hier allemaal?”, vragen aankomende reizigers en toeristen in alle talen, verward door het volk aan de sporen. Een Aalsters koppel die een dagje Antwerpen op de planning hadden staan, besluiten even te wachten. “Schat, dat is de Oriënt-Express, dat zie je maar één keer in je leven.” Als je de trein, waar je voor een tripje 3.414 euro moet betalen, zelf nooit neemt, heeft de dame hoogstwaarschijnlijk gelijk. Twee keer denken ze prijs te hebben, maar een cargotrein en de NMBS Intercity naar Charleroi-Zuid voldoen niet aan hun verwachtingen.

Kijklustigen

Het waren nieuwsgierige spoorlopers die de trein vertraging deed oplopen: “Toen de trein terug uit Essen vertrok, zijn er veel kijklustigen naar tussenliggende stations afgezakt om de trein te bekijken. We begrijpen dat iedereen de Oriënt wil zien, maar veiligheid gaat boven alles.” Het risico op een ongeval was te groot, aangezien de trein niet zou vertragen of stoppen in Centraal-Station: “Er was te veel volk, dus is de trein via een bypass afgeweken, rechtstreeks naar het station van Berchem. We begrijpen de ontgoocheling, maar veiligheid moet ten allen tijde gegarandeerd blijven.”