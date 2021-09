“Wat doen we hier nog?”: Kinderen van 96-jarige man die voor 120.000 euro opgelicht werd vertegenwoordigen hun vader in hoger beroep

“Deze zaak heeft mijn leven veranderd. Ik slaap er niet van en ik heb oorsuizen gekregen. Mijn vader was een zeer actieve en kwieke man voor dit alles, maar sinds dit gebeurd is, doet hij nog maar weinig. Vroeger ging hij nog wel eens zwemmen en ging hij 4 keer per jaar op reis, maar dat is gedaan. Hij is veranderd in een hulpbehoevende man.”