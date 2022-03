Wat als... de kathedraal in brand staat? Hulpdiensten voeren grootschalige oefening uit: “Al geïnvesteerd in bliksemafleider en 289 branddetectoren”

Vorig jaar in juni oefende Brandweer Zone Antwerpen nog om op korte tijd voldoende water tot aan de kathedraal te brengen. Nu focuste de oefening zich vooral op de samenwerking tussen de verschillende diensten en hulpdiensten. Tijdens de oefening werd uiteraard de nodige voorzichtigheid aan de dag gelegd om de kathedraal zelf en haar belangrijke kunstschatten niet te beschadigen.

Scenario van dakbrand

Volgens het scenario van de oefening liepen verschillende meldingen binnen bij de noodcentrale: “Het dak van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal staat in brand”, klonk het. Het vuur greep snel om zich heen en al snel was er risico op uitbreiding naar de rest van het dak en de twee torens. Op dat moment waren er bezoekers aanwezig in de kathedraal én de Belforttoren. Zij moesten zo snel mogelijk geëvacueerd worden. Naast dit scenario werd ook de evacuatie van de kunstwerken geoefend. Dit was enkel een theoretisch onderdeel om deze kunstwerken maximaal te beschermen en niet onnodig te verplaatsen.

Aan deze oefening namen heel wat diensten deel: de dienst Noodplanning van stad Antwerpen, Brandweer Zone Antwerpen, de FOD Volksgezondheid, Politiezone Antwerpen, de Civiele Bescherming, team Crisiscommunicatie van stad Antwerpen, de kathedraal Antwerpen en AG Vespa. Daarnaast waren verschillende simulanten en figuranten aanwezig en kreeg de brandweer versterking van alle andere brandweerzones uit de provincie Antwerpen.

Vóór deze oefening was er kennisuitwisseling met de Parijse brandweer. Zij deelden hun kennis en de ervaringen van de jammerlijke brand in de Notre-Dame in 2019. Vandaag waren zij ook aanwezig om te observeren en te analyseren. Hun ervaringen en inzichten komen goed van pas om de brandweerprocedures af te toetsen.

Historisch erfgoed beschermen

“De grootschalige oefening van vandaag kadert in het grotere geheel om al het rijke historisch erfgoed in Antwerpen zo goed mogelijk te beschermen en op het ergste voorbereid te zijn”, vertelt burgemeester Bart De Wever. “De stad investeerde al 21.500 euro in onder andere een bliksemafleider en verbetering van de toegankelijkheid van de toren. Er werden ook een audit op brand, een risicoanalyse voor brand, en bestekken voor brandpreventiemaatregelen voor een bedrag van 60.000 euro aanbesteed.”

Provincie Antwerpen, die het bouwheerschap heeft van het kerkgedeelte van de kathedraal, investeert ook sterk in de brandveiligheid. “Om ervoor te zorgen dat dit onschatbare erfgoed goed beschermd wordt heeft provincie Antwerpen 340.000 euro geïnvesteerd in de vernieuwing van de hele brandbeveiligingsinstallatie. De kathedraal wordt nu beveiligd door 289 branddetectoren, 36 beamdetectoren, warmtecamera’s en 81 brandmeldknoppen, waarvan 4 voor onmiddellijke evacuatie”, zegt Luk Lemmens, gedeputeerde van de Provincie Antwerpen.

