Was het nu 2024, 2025 of 2026 voor het Spoorpark? Timing nieuwe groene verbinding onzeker door verwarrende communicatie tussen Infrabel en stad

Antwerpen/BorgerhoutWanneer begint de stad nu precies aan de aanleg van het Spoorpark in Antwerpen en Borgerhout? Wordt het 2024, 2025 of 2026? Volgens de partij Groen is uitstel tot 2026 niet nodig omdat spoorwegbeheerder Infrabel de spoorwegberm al in 2024 vrijgeeft. Infrabel bevestigt dat ook aan onze redactie.

Het Antwerps schepencollege keurde in mei dit jaar het voorontwerp goed van het Spoorpark tussen de Draakplaats in Antwerpen en het Luitenant Naeyaertplein in Borgerhout. Bedoeling was om al in 2023 te beginnen met de aanleg. Authentieke objecten zoals treinsporen worden in de verf gezet én de buurt krijgt er een nieuwe fietsverbinding bij.

In oktober liet schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA) echter weten dat Infrabel het terrein pas in 2025 kon verlaten, omdat het nog wordt gebruikt voor stockage van allerlei materiaal. Daarna zou Infrabel verhuizen naar Aarschot of Hasselt. De werken aan het Spoorpark zouden zo opschuiven naar 2026. Het uitstel had voor alle duidelijkheid niets te maken met de grote besparingsoperatie in de stad Antwerpen. De Ridder beklemtoonde trouwens dat ze de vertraging voor het mooie project betreurde.

Quote Er is veel betrokken­heid vanuit de buurt, het plan ziet er goed uit en Zurenborg kan een buurtpark hebben in 2025. Het uitstel is een kwestie van verkeerde prioritei­ten. Simon Verreet (Groen), fractieleider district Antwerpen

Maar zo te zien is er nog hoop dat het zo lang niet hoeft te duren. Groen sprong ook op de trein, contacteerde Infrabel en wil nu vanuit de stedelijke oppositie en de meerderheid in het district Antwerpen druk zetten. “Er is veel betrokkenheid vanuit de buurt, het plan ziet er goed uit en Zurenborg kan een buurtpark hebben in 2025”, zegt Simon Verreet, fractieleider in het district. “Het uitstel is een kwestie van verkeerde prioriteiten.”

Stedelijk fractieleider Ilse van Dienderen ziet ook verkeerde keuzes. “Er is wél geld voor betonprojecten of voor een overbodige tunnel onder het Steenplein, terwijl onze stad ontharding en vergroening nodig heeft.”

“Nieuwe stelplaats in 2024"

Infrabel bevestigt onze redactie dat ze de betrokken gronden voor het Spoorpark vanaf het midden van 2024 zal kunnen vrijgeven. “We beginnen eind dit jaar aan de bouw van een nieuwe stelplaats in Berchem, op de plek waar je nu aan de linkerzijde een groot grijs gebouw ziet staan wanneer je van het Centraal Station naar het station van Berchem rijdt. Half 2024 willen we die stelplaats in gebruik nemen.”

Vanuit het kabinet-De Ridder komt er later vandaag een antwoord op een eventueel nieuwe timing voor het Spoorpark.

Volledig scherm Het park, dat parallel aan de verhoogde spoorweg loopt, strekt zich uit over de zone tussen de Draakplaats in Antwerpen en het Luitenant Naeyaertplein in Borgerhout. © © Team Spoorpark STRAMIEN cv i.s.m. ZUS en RE-ST bvba

