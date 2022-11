Wapenstilstand herdacht op Antwerps Schoonselhof: “Situatie in Oekraïne moet ons wakker schudden”

AntwerpenAan de oorlogsgraven op het Schoonselhof in Hoboken zijn vrijdag op Wapenstilstand bloemenhuldes gebracht. Onder meer Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en provinciegouverneur Cathy Berx betuigden eer aan gesneuvelde militairen en burgers. De Wever verwees in zijn speech naar de oorlog in Oekraïne. “Die beelden zijn een dagelijkse herleving van de gruwel waarvan we in Europa hoopten eeuwig verlost te zijn.”

In het Stadspark legden onder meer burgemeester Bart De Wever (N-VA) en provinciegouverneur Cathy Berx vrijdagochtend een bloemenkrans neer aan het Monument van de Gesneuvelden. Daarna brachten ze - zoals de traditie het wil - ook op begraafplaats Schoonselhof in Hoboken hulde aan de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. Rond het uur van Wapenstilstand, om 11 uur, weerklonken er kanonschoten en werd onder meer ‘The Last Post’ gespeeld.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Aan de oorlogsgraven op het Schoonselhof in Hoboken zijn vrijdag op Wapenstilstand bloemenhuldes gebracht. Onder meer Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en provinciegouverneur Cathy Berx betuigden eer aan de gesneuvelde militairen en burgers van Antwerpen. © Tessa Kraan

In zijn speech op het Schoonselhof verwees burgemeester Bart De Wever naar de oorlog in Oekraïne. “De beelden uit Oekraïne zijn een dagelijkse herleving van de gruwel waarvan we in Europa hoopten eeuwig verlost te zijn. We moeten ons bewust zijn van onze militaire en economische kwetsbaarheid, en daarnaar handelen”, aldus De Wever.

De Wever bracht in herinnering dat na de twee wereldoorlogen verder oorlogsgeweld in Europa uit den boze leek. “De leuze ‘nooit meer oorlog’ van de Europese frontsoldaten werd de drijfveer van de Europese eenmaking, en toen in de jaren negentig ook de Koude Oorlog ophield, klonk overal optimisme”, zei hij. “Maar plots lijken we wakker geworden in ons eigen verleden, met beelden van stukgeschoten musea en radeloze moeders met hun hongerige kinderen op de schoot in een aftands metrostation.”

“Grote vergissingen”

De situatie in Oekraïne, op Europese bodem, moet ons wakker schudden, meent De Wever. “We moeten met een helder hoofd naar onze eigen veiligheidssituatie kijken”, zegt hij. “Jaren lang is de NAVO weggezet als achterhaald speeltje van Amerika en elke investering in defensie als een investering in geweld. Jaren lang hebben we onszelf afhankelijker gemaakt van Russische energie. Dat zijn grote vergissingen geweest.”

Ook gouverneur Cathy Berx stond trouwens stil bij de gruwel in Oekraïne. “Wapenstilstand op zich is een moment waarbij bij het einde van een conflict wordt herdacht, maar het tragische is dat er toen zo vele mensen zijn gestorven”, zegt ze. “Maar vandaag kleurt het nog helemaal anders, in het licht van wat er in Oekraïne gebeurt. Als je ziet dat opnieuw vele jonge mensen het leven laten voor een zinloos conflict.

Niet alleen in het Stadspark en op het Schoonselhof werd de Eerste Wereldoorlog herdacht. Op de Groenplaats vond eveneens een eerbetoon plaats. Voorbijgangers werden er uitgenodigd om na te denken over het concept van een vredevolle stad en een ‘street artist’ brengt daarover ideeën aan op een ‘vredesmuur’. Die mobiele muur begon vrijdagochtend als een leeg canvas, dat zich in de loop van de dag vult met antwoorden van passanten. “Bedoeling is bij het bredere publiek de aandacht vestigen op de originele betekenis van de ‘verlofdag’ van 11 november, namelijk een dag waarop mensen de waarde van vrede en vreedzaam samenleven herdenken en naar waarde schatten”, aldus de stad.

Volledig scherm Aan de oorlogsgraven op het Schoonselhof in Hoboken zijn vrijdag op Wapenstilstand bloemenhuldes gebracht. Onder meer Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en provinciegouverneur Cathy Berx betuigden eer aan de gesneuvelde militairen en burgers van Antwerpen. © Tessa Kraan

Volledig scherm Aan de oorlogsgraven op het Schoonselhof in Hoboken zijn vrijdag op Wapenstilstand bloemenhuldes gebracht. Onder meer Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en provinciegouverneur Cathy Berx betuigden eer aan de gesneuvelde militairen en burgers van Antwerpen. © Tessa Kraan

Volledig scherm Aan de oorlogsgraven op het Schoonselhof in Hoboken zijn vrijdag op Wapenstilstand bloemenhuldes gebracht. Onder meer Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en provinciegouverneur Cathy Berx betuigden eer aan de gesneuvelde militairen en burgers van Antwerpen. © Tessa Kraan

Volledig scherm Aan de oorlogsgraven op het Schoonselhof in Hoboken zijn vrijdag op Wapenstilstand bloemenhuldes gebracht. Onder meer Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en provinciegouverneur Cathy Berx betuigden eer aan de gesneuvelde militairen en burgers van Antwerpen. © Tessa Kraan

Volledig scherm Aan de oorlogsgraven op het Schoonselhof in Hoboken zijn vrijdag op Wapenstilstand bloemenhuldes gebracht. Onder meer Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en provinciegouverneur Cathy Berx betuigden eer aan de gesneuvelde militairen en burgers van Antwerpen. © Tessa Kraan

Volledig scherm Aan de oorlogsgraven op het Schoonselhof in Hoboken zijn vrijdag op Wapenstilstand bloemenhuldes gebracht. Onder meer Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en provinciegouverneur Cathy Berx betuigden eer aan de gesneuvelde militairen en burgers van Antwerpen. © Tessa Kraan

Volledig scherm Aan de oorlogsgraven op het Schoonselhof in Hoboken zijn vrijdag op Wapenstilstand bloemenhuldes gebracht. Onder meer Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en provinciegouverneur Cathy Berx betuigden eer aan de gesneuvelde militairen en burgers van Antwerpen. © Tessa Kraan

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.