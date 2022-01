Wagen volledig verpletterd door omgewaaide boom

Massenhoven Vier verdachten van inbraak in woning in Nederland opgepakt in Massenho­ven: politie moet schoten lossen

De Nederlandse politie heeft in samenwerking met de Belgische collega’s in Massenhoven vier jonge verdachten van een inbraak in een woning kunnen oppakken. Vijf politiekorpsen en de federale wegpolitie geraakten betrokken in de achtervolging. Er werden enkele waarschuwingsschoten gelost. Eén van de verdachten dacht ondanks het koude weer via het Albertkanaal te kunnen ontkomen, maar hij werd eruit gevist.

6 januari