Wagen van vermiste Eldrid en Cleefio uit Lobroekdok opgevist, twee lichamen aangetroffen: “Ik voelde gewoon dat we in de buurt van het water moesten zoeken”

Antwerpen/DeurneDe Opel Astra van het sinds maandag vermiste koppel Eldrid en Cleefio uit Deurne is uit het Lobroekdok opgevist. In de auto zijn twee lichamen aangetroffen, vermoedelijk van het verdwenen koppel. “Er start nu een gerechtelijk onderzoek naar de identificatie en de doodsoorzaak van de twee stoffelijke overschotten”, zegt Wouter Bruyns van de politie Antwerpen. “Het gebeuren heeft zich vermoedelijk afgespeeld in de familiale sfeer, maar het is wachten op het verslag van het gerechtelijk labo en de wetsdokter”, klinkt het bij het parket. De familie viel huilend in elkaars armen toen zij dat nieuws vernamen.

Om 9 uur vanmorgen was de politie begonnen met het scannen van het Lobroekdok. Aan de kant van de Slachthuislaan, in de buurt van het bedrijf Batiproject was dinsdagavond al de gsm van de vermiste vrouw Eldrid Poulina (62) gevonden. Daar begon de zoekactie met een sonarboot. Vrij snel troffen de speurders een voertuig onder water aan.

Rond 11 uur werd het voertuig naar de kant getakeld. Duikers van de Civiele Bescherming hadden dan al vastgesteld dat er twee lichamen in de wagen zaten. Commissaris Alain Remue van de cel Verdwijningen van de federale politie lichtte de familie in. Een twintigtal familieleden van het vermiste koppel had de zoekactie de hele ochtend gevolgd. Een aantal van hen was daarvoor speciaal vanuit Amsterdam naar Antwerpen gekomen.

Nederlands koppel uit Deurne

Cleefio Ignacio (55) en Eldrid Poulina (62) zijn al sinds het begin van deze week vermist. Ze werden maandag voor het laatst gezien door hun kinderen. Nadien lieten ze niks meer van zich weten. Het gaat om een Nederlands koppel oorspronkelijk afkomstig uit Curaçao. Sinds 10 jaar wonen zij in Deurne. Het zijn hun kinderen die dinsdag alarm sloegen nadat hun ouders niet waren thuisgekomen. “Ze houden ons altijd op de hoogte van wat ze doen, dus dit is niet normaal”, lieten ze weten.

Profvoetballer en bekende softbalster

Stacy (36), de oudste dochter van Eldrid, heeft enkel goede woorden over voor haar moeder en haar pleegvader. “Cleefio was een ongelooflijk lieve en behulpzame man die altijd bereid was om iedereen te helpen. Al belde je hem om 3 uur ‘s nachts. En mijn moeder was een hele stoere vrouw die in Curaçao nog redelijk bekend is geweest als professioneel softbalster. Maar bovenal was ze een lieve moeder en oma die betrokken was met al haar kinderen en kleinkinderen.”

Quote Toen ik eenmaal bij het Lobroekdok was, voelde ik een onverklaar­ba­re verbinte­nis met het water. Ik weet niet hoe, maar ik wist gewoon dat we daar moesten gaan zoeken. Stacy, oudste dochter van Eldrid

Cleefio, hoewel hij niet haar biologische vader is, heeft Stacy opgevoed van toen ze 2 of 3 jaar oud was. “In totaal waren we met 5 kinderen thuis en ondertussen hadden Cleefio en mijn moeder 15 kleinkinderen. We zijn dus een groot gezin, maar ook heel hecht. Mijn moeder sprak ik iedere dag en de meeste dagen ging ik naar haar toe in Deurne. Zelf woon ik in Wilrijk. Dan praatten we over alles. En we wisten ook alles van elkaar.”

Ook haar pleegvader was een sportief persoon en is nog een tijdje profvoetballer geweest in Nederland. “Ik geloof bij FC Sparta, maar dat kan ik me niet meer herinneren,” vertelt ze. “Wat ik me wel kan herinneren is dat meer dan 10 jaar geleden mijn vader solliciteerde om te gaan werken bij Volvo in Gent. Hij wilde vanuit Nederland naar België verhuizen met zijn gezin en besloot al werk te gaan zoeken. Al snel werd hij aangenomen, maar er was nog niet genoeg geld om te verhuizen. Toen heeft hij maandenlang in zijn auto geslapen voor de deur van Volvo om genoeg geld te kunnen sparen opdat hij zijn gezin hiernaartoe kon brengen.”

Volledig scherm Commissaris Alain Remue van de cel Verdwijningen van de federale politie bracht de familie het tragische nieuws. © JVDS

Verbintenis met het water

Haar moeder werkte als schoonmaakster bij ISS, maar was een tijd geleden gestopt omdat ze artrose had. Recentelijk was ze op vrijwillige basis weer een paar uurtjes per week gaan schoonmaken. Cleefio had haar die bewuste maandag ook opgehaald in Sint-Job-in-’t-Goor omdat ze daar was gaan werken. “Maandag, rond 7 uur, belde ik mijn moeder op, maar ik kreeg geen gehoor. Dat was ongebruikelijk. Mijn zusje maakte nog grapjes dat ik weer te hard naar m’n moeder aan het zoeken was, maar ik had een onbehaaglijk gevoel. Dinsdagmiddag belden we de politie en gingen we op onderzoek uit.”

Quote Er waren wel al een tijdje spanningen tussen hen als koppel, maar ze waren ondertus­sen al 38 jaar samen. De wrevel was niet erger dan die anders ook wel eens was geweest. En er kwam nooit geweld aan te pas. Stacy, oudste dochter van Eldrid

Eldrids telefoon bleek uiteindelijk bij de winkel te liggen aan de Slachthuislaan waar het gezin onlangs nog tegels was gaan halen voor hun woning. Het koppel was dus niet naar huis gereden. “Toen ik eenmaal daar was, voelde ik een onverklaarbare verbintenis met het water in het dok vlak ernaast. Ik weet niet hoe, maar ik wist gewoon dat we daar moesten gaan zoeken. De politie onderzocht de plaats verder, maar daar kwam op dat moment nog weinig uit.”

“‘s Avonds ben ik teruggegaan en begon ik actief rond te kijken of er geen bandensporen waren die naar het water leidden. En die vond ik ook. Ze waren heel uitgesproken, alsof iemand met de handrem op de banden had laten spinnen. De politie kwam uiteraard meteen terug ter plaatse en sloot alles af om het onderzoek verder te zetten. Ik vraag me af of mama en Cleefio nog langer in het water hadden gelegen als ik dat niet had gedaan.”

Onbekend bij justitie

De kinderen hebben geen idee wat er gebeurd kan zijn. “We zitten vol met vragen. Cleefio was een ontzettend rustige man. Waren ze misschien op een plek waar ze niet mochten zijn? Er waren wel al een tijdje spanningen tussen hen als koppel, maar ze waren ondertussen al 38 jaar samen. De wrevel was niet erger dan die anders ook wel eens was geweest. En er kwam nooit geweld aan te pas.”

Het parket laat wel weten dat het bewuste koppel onbekend was bij justitie. “Het gebeuren heeft zich vermoedelijk afgespeeld in de familiale sfeer, maar het is wachten op het verslag van het gerechtelijk labo en de wetsdokter.” zo klinkt het.

