Wagen van vermiste Eldrid en Cleefio uit Lobroekdok opgevist; twee lichamen aangetroffen. Gerecht start onderzoek.

voetbal tweede nationale B Puzzelwerk voor Geert Emmerechts (Berchem) die spelers looft in aanloop naar duel met Hades: “Dit was nooit een geslagen groep”

Ook voor Berchem-coach Geert Emmerechts betekende de zege van vorige zondag tegen Diegem (2-0) een grote opluchting. De eerste driepunter in acht wedstrijden was oververdiend en dat vraagt natuurlijk om een vervolg op bezoek bij Hades. Maar in voetbal zijn geen zekerheden, behalve dat Emmerechts alweer moet puzzelen in zijn basiself.

11:54