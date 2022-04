Wagen met vervallen nummerplaten getakeld

Antwerpen Werken Oosterweel­ver­bin­ding opnieuw stilgelegd na arrest Raad van State: “Dit komt bijzonder hard aan”

Een maand nadat de grondwerken aan de Oosterweelverbinding op de Antwerpse Linkeroever opnieuw van start zijn gegaan, liggen ze alweer stil. Dat is het gevolg van een nieuw arrest van de Raad van State. Het is onduidelijk wanneer de werken om de met PFOS vervuilde grond te verplaatsen, kunnen hervatten. “Dit komt bijzonder hard aan”, reageert Luc Hellemans, algemeen directeur bij Lantis, de bouwheer van Oosterweel. Ook Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is ontstemd. “Het wordt in Vlaanderen echt onmogelijk om grote, noodzakelijke infrastructuurwerken te verwezenlijken.”

17:10