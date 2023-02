Wagen getakeld op parkeerplaats voor mensen met een handicap

Antwerpen Justitie vraagt Turkije om uitleve­ring van Antwerpse drugscrimi­neel ‘Black’

De Belgische regering heeft aan de Turkse overheid de uitlevering gevraagd van Abdelilah E.M., bijgenaamd ‘Black’. Hij is in Antwerpen definitief veroordeeld tot acht jaar celstraf. De man heeft evenwel de dubbele Belgisch-Marokkaanse nationaliteit. Turkije doet sinds de zaak-Erdal moeilijk over uitleveringen naar België.