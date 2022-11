Wagen brandt volledig uit op Antwerpse Ring

Ekeren Ziekenwa­gen crasht tegen verlich­tings­paal

Rond 20 uur is er maandagavond een ongeval gebeurd met een ziekenwagen. De chauffeur van de ambulance verloor op de splitsing van de Ring met de A12 in Ekeren de controle over het stuur en kwam naast de rijbaan terecht. Hij kwam tot stilstand in de berm tegen een verlichtingspaal. Het had heel wat voeten in de aarde om de ambulance te takelen.

29 november