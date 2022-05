Wagen botst met bestelwagen op E19: bestuurder kan net op tijd uit brandend voertuig ontsnappen

Het ongeval gebeurde in de aanloop naar de Craeybeckstunnel. De chauffeur van de auto was onoplettend en botste achterop een bestelwagen die in dezelfde richting reed. Door de klap vloog de kleine personenwagen in brand. De brandweer kon het vuur snel blussen maar had nog heel wat werk om de rijbaan weer proper te maken. Ondertussen werd het verkeer via de afrit van Wilrijk omgeleid.