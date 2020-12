Waaslandtunnel weer vrij nadat vrachtwagenchauffeur zich klemreed en de vrachtwagen achterliet

Antwerpen Op huizen­jacht in Linkeroe­ver: “Wanneer je de voetgan­gers­tun­nel uit komt, is de rust van Linkeroe­ver dag en nacht verschil met de drukte van de stad”

10:12 Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: Linkeroever in Antwerpen.