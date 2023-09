Waaslandtunnel afgesloten richting Linkeroever door brandend voertuig

Man (50) dood aangetrof­fen aan Maurits Sabbelaan in Hoboken

Vanmorgen is een stoffelijk overschot van een bewoner aan de Maurits Sabbelaan ontdekt recht tegenover de ontmoetingscentrum NOVA in Hoboken. Het gaat om een vijftiger van Franse nationaliteit. De man kampte met psychiatrische problemen en was een tijdlang opgenomen in een instelling. Vermoedelijk pleegde hij een wanhoopsdaad.