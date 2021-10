Waarom er toch een assisenproces gestart is tegen de Antwerpse Syriëstrijder Hicham Chaib die al jaren spoorloos is

Antwerpen/DeurneGeen advocaten, geen slachtoffer en geen dader. Het assisenproces tegen Syriëstrijder Hicham Chaib, dat dinsdag 26 oktober van start gaat, zal niet als een regulier proces de geschiedenisboeken in gaan. Donderdagmiddag werden alvast de 12 juryleden die over zijn daden zullen oordelen uitgeloot en ingezworen. Maar wie is, of was, Hicham Chaib eigenlijk? Waar is hij nu? En waarom wordt hij alsnog gerechtelijk vervolgd, ook al weten we niet eens zeker of hij nog wel leeft?