Waarom Belgen blijven bekvechten om borden: wordt het Luik of Liège?

Scholieren krijgen attest van goed gedrag op Bosuil: “We gaan Antwerp zondag naar titel schreeuwen”

56 leerlingen uit het zesde middelbaar van het Sint-Jozefinstituut uit Schoten hebben woensdagvoormiddag hun attest voor goed gedrag ontvangen. En dat uitgerekend op de Bosuil in Deurne, waar RFC Antwerp over vier dagen kampioen kan spelen. “Het is geweldig om op deze plek onze proclamatie van het gedragsattest te beleven. Ik hoop dat we zondag nog eens mogen vieren”, aldus diehard Antwerp-supporter Delano Bollens (17).