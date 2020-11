Waarom Bart De Wever de koopzondag in Antwerpen wél liet doorgaan: “Annuleren had geen enkele zin”

Antwerpen Afscheid van flamboyan­te Italiaanse chef: “Renzo Mela (67) was een grote meneer”

16:32 De Antwerpse horeca verliest een monument: de flamboyante Italiaanse chef Renzo Mela is dit weekend overleden. Mela was 67. Hij verwierf onder meer bekendheid met zijn restaurant Danieli, dat eerst op de De Keyserlei en later in Park Den Brandt was gevestigd. “Hij was zo’n figuur die voor peper en zout in onze wereld zorgde”, zegt horecaman Wim Van der Borght.