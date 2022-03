Waar kunst de wetenschap kruist: twee Antwerpse topkunstenaars gelauwerd met eredoctoraat op de Universiteit Antwerpen

Zij zag een vogel in een doodgewone tak, hij een toekomst in de kosmos. Anne-Mie Van Kerckhoven en Paul Van Hoeydonck, twee Antwerpenaars pur sang die vanavond door de Universiteit Antwerpen verheven werden tot eredoctors, een nogal zware medaille incluis. Beide zijn het erover eens: kunst confronteert ons met de essentie van het mens-zijn. Maar humor heeft tussen alle academische sérieux ook een plaats. De eredoktoren brachten meermaals het -weliswaar beperkte- publiek aan het lachen. Een luchtige dynamiek. Voeten op de grond. Hoofd een klein beetje in de wolken.

Fallen Astronaut

Bijna honderd is hij, maar stralen deed hij in zijn epitoga. Als eerste aan de beurt aanhoorde Van Hoeydonck- ‘met tranen in de ogen’- de lofzang van rector van de Universiteit Antwerpen Herman Van Goethem: “Een Doctor Honoris Causa, voor zijn uitzonderlijke prestatie in artistiek opzicht en de reikwijdte waarmee hij met kunst de aarde letterlijk met de ruimte verbindt.” Daarmee verwijzend naar zijn beeld ‘Fallen Astronaut’, het kunstwerk dat met de Apollo 15-missie in 1971 op de maan werd geplaatst en het enige tot nog toe.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Paul Van Hoeydonck met een replica van 'Fallen Astronaut', het kunstwerk dat met de Apollo-15-missie in 1971 op de maan werd geplaatst. © Klaas De Scheirder

“We zijn er stilaan aan toe de ruimte beter te leren kennen en de planeet voor te bereiden op de kosmos. Ik hoop deze alleszins morgen nog te kunnen verkennen”, reageert een vereerde Van Hoeydonck. “Het is fantastisch om hier in Antwerpen te zijn, de stad die ik overal in mijn hart én hoofd mee naartoe neem.” Ook zijn vrouw Marleen Meyers werd in de bloemetjes gezet. Voor van Hoeydonck is het zijn tweede eredoctoraat. Ook de Universiteit van Luik deed hem de eer aan. Doctor honoris causa.

De beurt valt dan weer aan Johan Pas, directeur van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Ook voor Van Kerckhoven alleen maar lof: “Wat betekent een doctoraatstitel voor een kunstenaar? Is academisering geen poging tot de domesticatie van een kunstenaar of de insnoering van het kunstenaarschap? Maar no worries. De geschetste bedreigingen zijn een illusie. Dit eredoctoraat verdient jou. Voor de frisse draai aan de conceptuele kunst in de jaren ‘60, je kritische stem in het debat over vrouwen in de kunstwereld en je focus op wetenschap en technologie.”

Volledig scherm Anne-Mie Van Kerckhoven. © Eli Verheyen

De schijfster en multimediakunstenares, die net nog haar expo in de befaamde Zeno X Gallery in Borgerhout afrondde, spreekt bescheiden: “Na twaalf jaar tussen academici vertoeven, voel ik me hier wel op mijn gemak. In de jaren ‘80 heb ik de ontwikkeling van artificiële intelligentie van dicht bij met Luc Steels (hoogleraar informatica aan de Vrije Universiteit Brussel, red.) gevolgd. Ook kreeg ik nieuwe inzichten uit wetenschap en technologie. Maar tegenover elke positieve vooruitgang staat negativiteit en kunst is een manier om daarmee om te gaan.”

Ook haar man Danny De Vos, waarmee ze het kunstenaarsplatform Club Moral oprichtte, wordt bedankt. “Want naast elke sterke vrouw staat een sterke man. Of vrouw.” Doctor Honoris Causa.

Volledig scherm Universiteit Antwerpen reikt het eredoctoraat voor algemene verdiensten uit aan Paul Van Hoeydonck en Anne-Mie Van Kerckhoven. © Eli Verheyen

Andere uitreikingen

Ook woensdag 30 en donderdag 31 maart zullen er eredoctoraatsceremonies plaatsvinden. Prof. dr. Helmut Rechberger ontvangt het eredoctoraat van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen als erkenning voor zijn expertise betreffende het integreren van informatietheorie. Prof. Patricia J. Williams ontvangt het eredoctoraat van de Faculteit Rechten als erkenning voor haar expertise in het domein van race, gender, literature & law.

Volledig scherm Univeristeit Antwerpen reikt het eredoctoraat voor algemene verdiensten uit aan Paul Van Hoeydonck en Anne-Mie Van Kerckhoven. © Eli Verheyen

Prof. dr. Uğur Şahin en prof. dr. Özlem Türeci ontvangen het eredoctoraat van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen als erkenning voor hun pionierswerk in de ontwikkeling en implementatie van de mRNA technologie in de immunotherapie en vaccinologie en in de ontwikkeling van het daarop gebaseerde Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccin, dat de gezondheid en het leven van miljoenen mensen heeft beschermd.

Prof. dr. Michèle Lamont ontvangt het eredoctoraat van de Faculteit Sociale Wetenschappen als erkenning voor haar expertise op het vlak van sociologie, meer bepaald sociologische vraagstukken over cultuur en sociale ongelijkheid. De ceremonies zullen in beperkte kring doorgaan.

LEES OOK: