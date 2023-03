Waar kan je shoppen, parkeren of een hapje eten? Alles wat je moet weten over de koopzondag in Antwerpen

Stad Antwerpen trekt na zes jaar de stekker uit bouw van ondergrond­se parking in Mellaert­straat: “775.000 euro verkwisten is puur amateuris­me”

De ondergrondse buurtparking met 34 plaatsen in de Mellaertstraat in Borgerhout komt er niet. Dat blijkt uit een nota die onze redactie kon inzien. De stad trok - gehuld in stilzwijgen - eind 2022 al de stekker uit het project. Gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren in Antwerpen, in overeenkomst met AG Vespa, ziet zo 775.000 euro verloren gaan. “Dit is wraakroepend”, reageren de buurtbewoners, die al jaren ijveren voor meer groen in hun district.