Vuurwerkbommen voor bekende Antwerpse kickbokser en twee broers: “Ze hebben enkele blokken coke geript”

Meer sport PORTRET. Jamal Ben Saddik, de ‘Goliath van Borgerhout’: drie keer kanker ko gemept, rolmodel voor jonge kickbok­sers, maar ook in de cel beland

Twee meter en vijf centimeter groot, 124 kilo aan staal en spieren. In de kickbokswereld is Jamal Ben Saddik (31) letterlijk én figuurlijk een grote meneer. In 2021 vloerde hij zelfs ei zo na kickbokskoning Rico Verhoeven. Maar Ben Saddik viel vorig jaar ook van zijn sokkel, toen hij genoemd werd als een van de ‘resellers’ in het Sky-dossier rond de Antwerpse drugsmaffia en in de cel belandde. En daar bleef het niet bij; ellende was in 2021 de rode draad door zijn leven. “Mijn verhaal lijkt uit boeken te komen.” Een portret van de ‘Goliath van Borgerhout’.

