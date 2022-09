Vuurpijlgooier heeft schadeclaim van 254.000 euro van eigen club aan z’n broek: “Beerschot is nochtans minstens gedeeltelijk mee verantwoordelijk voor de rellen”

AntwerpenDe 28-jarige Jorn V.d.B. riskeert niet alleen 18 maanden celstraf voor de vuurpijl die hij tijdens de stadsderby Beerschot-Antwerp gooide. Zijn eigen club Beerschot vordert van hem een schadevergoeding van 254.000 euro voor de twee wedstrijden achter gesloten deuren. “Maar de ondervoorzitter van Beerschot, Walter Damen, had zelf in de kranten aangekondigd dat een ‘klein beetje oorlog’ wel moest kunnen”, riep Jorn V.d.B. ter verdediging in.

De stadsderby tussen Beerschot en Antwerp op 5 december 2021 eindigde niet enkel in een nederlaag voor Beerschot, maar ook in een fikse disciplinaire straf door de voetbalbond. Beerschot moest twee wedstrijden met gesloten deuren spelen omdat supporter Jorn V.d.B. tijdens de tweede helft het veld was opgelopen en een vuurpijl in het vak van Antwerp had gegooid. Op het einde van de match bestormde een vijftigtal Beerschot-aanhangers het terrein voor een veldslag met de politie.

Vuurpijlgooier Jorn V.d.B. (28) werd op het terrein gearresteerd en zat daarna een week in de gevangenis. De procureur vervolgde hem vanmorgen in de rechtbank voor brandstichting in een ‘bewoond gebouw’ en voor bedreigingen. De aanklager vorderde een effectieve gevangenisstraf van 18 maanden. Milder kon zij niet zijn want Jorn V.d.B. was in 2017 al eens veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur voor het aframmelen van een Antwerp-supporter aan Berchem Station.

Quote Zijn opsluiting in de gevangenis, waar cipiers alle computer­scher­men met het Ant­werp-lo­go hadden ingesteld, was geen pretje. Zijn werkgever zette hem aan de deur en ook zijn vriendin verloor door zijn ‘stommiteit’ haar werk

Advocaat Xavier Potvin, die Jorn V.d.B. bijstond, onderstreepte het schuldinzicht van zijn cliënt. Meteen na het gooien van de vuurpijl zag Jorn V.d.B. in dat hij iets ongelooflijk stom had gedaan. Zijn opsluiting in de gevangenis, waar cipiers alle computerschermen met het Antwerp-logo hadden ingesteld, was geen pretje. Zijn werkgever zette hem aan de deur en ook zijn vriendin verloor door zijn ‘stommiteit’ haar werk.

Jorn V.d.B. legde uit dat hij de dag van stadsderby al van ‘s morgens vroeg was beginnen drinken. Opgefokt door zijn maten in het stadion was hij over de omheining geklommen en had hij de vuurpijl gegooid. V.d.B. beloofde de rechter om aan zijn drankprobleem te werken. Een volledig horecaverbod vond hij wel overdreven. “Dan kan ik met mijn zoontje zelfs niet naar de binnenspeeltuin.”

Walter Damen: “Beetje oorlog”

Waar Xavier Potvin zich wel over opwond, was de ‘exuberante schadeclaim’ van Beerschot. De twee matchen achter gesloten deuren hadden de club maar liefst 254.000 euro gekost aan gemiste inkomsten van tickets, maaltijden, en drankverkoop.

Advocaat Nino Darsalia pleitte voor Beerschot: “De kous is niet af met spijt te betuigen. Meneer ziet de desastreuze gevolgen voor de club niet in.”

Volledig scherm Beerschot-ondevoorzitter Walter Damen stelde in een column enkele dagen eerder voor 'een klein beetje oorlog' wel moest kunnen. © Jan De Meuleneir / Photo News

Tijdens die stadsderby waren er volgens de verdediging veel meer incidenten die tot de disciplinaire straf hebben geleid dan alleen maar het vuurpijlincident. Jorn V.d.B. kan dus onmogelijk alleen verantwoordelijk worden gesteld voor de gederfde inkomsten.

Advocaat Xavier Potvin: “De ondervoorzitter van Beerschot, Walter Damen, had in een column in de krant twee dagen eerder geopperd dat de ‘een klein beetje oorlog’ tijdens de stadsderby moest kunnen. Zo pleitte hij voor het gecontroleerd gebruik van vuurwerk en het beperkt zingen van verboden liedjes. Moet je dan versteld staan dat de stewards het die zondag niet te nauw namen met het fouilleren van supporters en dat vuurwerk gemakkelijk het stadion binnengeraakt? Beerschot is als club zelf, minstens gedeeltelijk, mee verantwoordelijk voor de rellen tijdens die derby.”

De rechter velt haar vonnis op 11 oktober.

LEES OOK