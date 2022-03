Vrouwen met migratieachtergrond organiseren modeshow voor Vrouwendag: “Een dag als Vrouwendag is nog steeds heel hard nodig”

AntwerpenOp dinsdag 8 maart was het Internationale Vrouwendag. In het kader daarvan organiseerde het Antwerpse Sterke Vrouwennetwerk verschillende gratis activiteiten tussen 8 en 12 maart, zoals debatavonden en workshops. Afsluiten deden ze vandaag met een dag vol workshops in Vrouwencentrum Alma, deelwerking van CAW Antwerpen, met een modeshow als sluitstuk. Twintig vrouwen met migratieachtergrond ontwierpen en maakten alle kleding zelf. “Zij maken discriminatie nog dubbel zo hard mee, omdat ze een andere kleur hebben, een hoofddoek dragen of een andere taal spreken.”

Antwerpen kent meer dan 50 organisaties die zich inzetten voor vrouwen met een migratieachtergrond. Zij vormen voor veel vrouwen een belangrijke thuisbasis, een inspiratiebron of gewoon een plek waar ze zichzelf kunnen zijn. De stad ondersteunt deze netwerkgroep, dat de naam ‘het Sterke Vrouwennetwerk van Antwerpen’ meekreeg.

Voor de eerste keer werkten Antwerpse vrouwenverenigingen tussen 8 en 12 maart samen rond de Internationale Vrouwendag. Verschillende verenigingen stelden hun aanbod een week open voor het brede publiek. Op zaterdag 12 maart werd de week afgesloten met inspirerende workshops in Vrouwencentrum Alma in de Paleisstraat. Zo was er bijvoorbeeld een interactieve workshop over identiteit, een groepsgesprek rond gendergelijkheid, een sessie over preventie van verslaving, maar ook aandacht voor vrouwen met een handicap.

Vrouwenemancipatie

Maar het hoogtepunt van de dag was misschien wel de modeshow die enkele vrouwen van Alma in elkaar staken. Een groep van een twintigtal vrouwen van 30 tot 60 jaar oud met verschillende achtergronden - Marokko, Afghanistan, Irak, Syrië, Niger, Somalië, Guinea, Congo, Suriname en Uruguay - ontwierpen en maakten de kleding. De vrouwen werden professioneel opgemaakt en liepen de modeshow zelf. Op het einde toonden ze de traditionele kleding van hun land van herkomst. Tijdens de show werden ook krachtige quotes getoond van sterke vrouwen van over de hele wereld, die een rolmodel zijn geweest voor de vrouwenemancipatie.

“De modeshow ging niet enkel over kleding of mode, maar over het groeiproces en de kracht van vrouwen”, vertelt Ingrid ter Maat, coördinator van Vrouwencentrum Alma. “In het vrouwencentrum organiseren we elke week workshops en activiteiten voor vrouwen met een migratieachtergrond in kwetsbare situaties. We merken dat vrouwen, vaak vanuit een traditionele genderrol, veel interesse tonen in onze workshops naaien en koken. Het is belangrijk dat die vrouwen zich comfortabel voelen, maar we willen hen ook versterken en nieuwe dingen laten proberen. Zo probeerden we hen aan te moedigen om ook kleding voor zichzelf te ontwerpen. Daaruit is de modeshow ontstaan, waarbij deze vrouwen hun mooiste creaties tonen aan een publiek en zich daarbij mooi, trots en sterk voelen.”

De vrouwen van Vrouwencentrum Alma organiseerden een modeshow voor Vrouwendag.

Stereotiep

De modeshow vond plaats in het teken van Vrouwendag. “Ik krijg vaak de vraag of zo’n dag nog nodig is de dag van vandaag. Het antwoord is ja: de strijd tegen genderongelijkheid is nog niet gestreden. Dat blijkt uit seksueel grensoverschrijdend gedrag dat nog steeds gangbaar is, de loonkloof die nog altijd bestaat, het gebrek aan betaalbare kinderopvang,... Wij zetten ons voornamelijk in voor vrouwen met een migratieachtergrond, omdat zij discriminatie op verschillende fronten nog dubbel zo hard meemaken, omdat ze een andere kleur hebben, een hoofddoek dragen of een andere taal spreken. Een modeshow organiseren klinkt misschien als iets stereotiep vrouwelijks, maar als we vertrekken vanuit een rol waarin deze vrouwen zich goed voelen, kunnen we meer bereiken dan vrouwen in een rol te pushen die ze niet kennen.”

De vrouwen van Vrouwencentrum Alma organiseerden een modeshow voor Vrouwendag.