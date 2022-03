Vrouw zwaargewond nadat ze aan woning wordt neergestoken, verdachte opgepakt

Vrijdagochtend heeft er een steekpartij plaatsgevonden in een woning aan de Bouwensstraat in Borgerhout. De feiten gebeurden rond 8 uur. Het slachtoffer is zwaargewond, maar volgens de politie niet in levensgevaar. “Voor zover we nu weten, situeert het incident zich in de relationele sfeer. Het onderzoek is maar nog maar net gestart”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de politie.