Vrouw zwaargewond bij ongeval op expressweg in Kontich

ANTWERPEN Zootje ongeregeld Meltheads strijdt in finale De Nieuwe Lichting: “We kregen voor het eerst een slipje naar ons hoofd geslingerd, zo’n vieze string met bloemekes”

Vier lekker gestoorde knapen verdedigen maandagavond mee de Antwerpse eer op de tiende editie van Studio Brussels muziekconcours De Nieuwe Lichting. Garage- en punkband Meltheads - die onlangs de wedstrijd SoundTrack won - kunnen zo in de voetstappen treden van onder andere Brihang, Equal Idiots, Tamino en Sons. “We hebben altijd gezegd dat we een tattoo zouden laten zetten als we in AB spelen, nu is dat plots geen verre droom meer.”

29 januari