Vrouw stak auto's in brand omdat eigenaars geen luchtzuiveraar wilden kopen

voetbal eerste nationale Malinwa-huurling­Jos­sue Dolet na bemoedi­gend debuut met Rupel Boom op bezoek bij Jong Charleroi voor kelderkra­ker: “Tijd om te knallen”

Rupel Boom slikte vorig weekend tegen Knokke nog de gelijkmaker in de slotminuten en dus was de teleurstelling niet min na afloop. Vooral omdat de Steenbakkers een sterke eerste helft speelden en niet voetbalden als een ploeg in degradatienood. Tel daarbij het bemoedigende debuut als diepste man van Jossue Dolet, deze winter op huurbasis overgekomen van KV Mechelen. Zo, heb je toch een aantal ingrediënten die maken dat de troepen van Kevin Nicaise vrijdagavond met enig vertrouwen naar degradatieconcurrent Jong Charleroi kunnen afzakken.

9 februari