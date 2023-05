Vrouw overleden na ongeval met tram op Linkeroever

22-jarige bestuurder rijdt rond met lachgasbal­lon in zijn mond

De Antwerpse politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een 22-jarige bestuurder betrapt die achter het stuur van zijn auto lachgas aan het gebruiken was. De man reed letterlijk rond met een ballon in zijn mond. Na een korte vlucht, werd de verdachte gearresteerd in iemands achtertuin.