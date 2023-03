Vrouw onder de douche verrast door woedende drugsklanten

Drie mannen uit het Brusselse staan in Antwerpen terecht voor een ripdeal. Ze waren binnengevallen in het appartement van een vrouw, die niet wist dat haar vriend met hen een afspraak had gemaakt voor een drugsverkoop. Zij stond onder de douche toen de drugsklanten uit hun dak gingen omdat de beloofde hoeveelheid tegenviel. Het openbaar ministerie vorderde celstraffen tot vijf jaar.

Patrik C. had met de beklaagden op 13 juni 2022 een drugsdeal op poten gezet. Plaats van afspraak was het appartement van een onwetende vriendin. Zij stond net op het punt om in de douche te stappen toen de beklaagden er binnenvielen. Patrik C. werd met de kolf van een pistool geslagen, bedreigd met een mes en gewurgd tot hij het bewustzijn verloor. Ook de vrouw kreeg klappen en werd bedreigd. De beklaagden doorzochten het appartement en gingen met de drugs aan de haal. Voor ze vertrokken, spoten ze nog een brandblusser leeg. Daarop werd een vingerspoor van Saif M. aangetroffen.

Telefonie-onderzoek en nazicht van de ANPR-camerabeelden bracht ook Mohamed B.L. en Ridouane B. in beeld. De beklaagden gingen tot (gedeeltelijke) bekentenissen over. Ze beschikken alle drie al over een strafblad. Het openbaar ministerie vorderde voor Saif M. vijf jaar cel en voor de twee anderen vier jaar.

“Patrik C. verkocht drugs. In een filmpje was er een partij van drie kilo te zien, maar in werkelijkheid bleek het om amper 150 gram te gaan. Mogelijk waren ze daardoor gefrustreerd en is de discussie ontaard. Mijn cliënt bekent dat hij de drugs heeft meegenomen. Hij is verslaafd en weet soms niet meer wat hij doet”, pleitte meester Thibaud Delva voor Saif M., die een straf deels met probatie-uitstel vroeg. De verdediging van Mohamed B.L. voerde evenmin betwisting over de feiten en vroeg een werkstraf. De advocaat van Ridouane B. pleitte voor straf met probatie-uitstel.

De bewoonster van het appartement stelde zich burgerlijke partij en vorderde een morele schadevergoeding van 2.500 euro. Volgens haar advocaat is ze nog steeds onder de indruk van de feiten en voelt ze zich niet meer veilig.

Het vonnis valt op 19 april.

