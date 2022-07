Vrouw gewond afgevoerd na botsing tegen boom

Mechelen Leestse Lady Trucker is niet blij met komst vrachtwa­gen­sluis in dorpscen­trum: “Jaarlijks bijna tweedui­zend kilometer omrijden”

Niet iedereen is even blij met de vrachtwagensluis die vanaf 15 juli in werking treedt in het centrum van Leest. Lokale vrachtwagenchauffeurs zullen dagelijks kilometers moeten omrijden en dat kost tijd en geld. “Op jaarbasis moet ik nu bijna tweeduizend kilometer extra bollen”, zegt de Leestse trucker Caroline Baugniet.

14 juli