Vrouw doodgestoken door vriend in Hoboken, jongen die tussenbeide komt lichtgewond

Vanmorgen is er een steekpartij geweest in een rijwoning in de Lissabonstraat in het Antwerpse district Hoboken. Een vriendin is zwaargewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is zij overleden. Een minderjarige jongen die tussenbeide probeerde te komen raakte licht gewond. Drie dagen geleden kwam het in de woning tot een incident tussen de moeder en haar zoon.