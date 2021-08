Vrouw belandt onder tram bij halte Kinepolis

Column Luc Van der Kelen ziet hoe alles terugkomt, ook pleintjes­bas­ket: “Spectacu­lair-span­nend, zo’n winnende korf in de ultieme seconde”

31 juli Pleintjesbasketbal. Bleef u er ook zo bijhangen in die eerste week van de Spelen in Tokio? Turnsters en basketballers stalen de show. Maar helaas was er op het einde net geen medaille voor de jonge Antwerpse ploeg van Thibault Vervoort, notaris Nick Celis en co., ook al bleef het geweldig om naar te kijken. Spectaculair-spannend, zo’n winnende korf in de ultieme seconde, de bal die over het hele veld vloog, door de lucht kliefde, en ja hoor, daar gingen de Polen. Jammer dat het geen vervolg kreeg.