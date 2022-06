Vrouw (82) overleeft verkrachting en moordpoging omdat voorbijgangers voor de grap “Halt, federale politie” roepen

Antwerpen Antwerpse luchthaven verwacht 60.000 passagiers in zomervakan­tie voor Zuid-Europa: “We hebben bewezen dat we extra vluchten aankunnen”

Het is druk op onze luchthavens en Antwerpen pikt daar deze zomer een graantje van mee. Er worden daar in juli en augustus samen 60.000 passagiers verwacht. “Nu veel grote luchthavens kampen met een gebrek aan personeel en capaciteit, kunnen de regionale luchthavens een belangrijke rol spelen”, zegt Eric Dumas, directeur in Antwerpen en Oostende-Brugge.

11:50