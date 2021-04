Vrouw (56) zwaargewond naar ziekenhuis gebracht na aanrijding door fietser op Vlaamsekaai

Deurne Ontspoorde tram in Deurne weggeta­keld: Ruggeveld­laan vrijgege­ven en verkeer kan weer door

18:03 Op de Ruggeveldlaan in het Antwerpse district Deurne is zaterdagochtend een tram ontspoord. Het toestel boorde zich in de berm kwam goed vast te zitten. Tramlijnen 8 en 19 waren gedeeltelijk verstoord. Ondertussen is het toestel getakeld, en is de bovenleiding gerepareerd. De baan is vrijgegeven en het verkeer kan weer door.