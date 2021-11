Vrouw (55) overleden bij ongeval met vrachtwagen aan Berchem Station

Roeselare/Brugge Roeselaar­se prostitu­tie­ba­ron die jarenlang vrouwen uitbuitte is dan toch overleden, zo oordeelt rechter: “Een uittreksel van het rijksregis­ter laat geen twijfel”

In de zaak tegen een Roeselaarse prostitutiebaron heeft de rechter zes beklaagden, waaronder een familie immomakelaars uit Izegem, celstraffen tot 3 jaar opgelegd. De strafvordering tegen Patrick V. (56) zelf werd vervallen verklaard. Volgens de rechter is het duidelijk dat de plaatser van zonnepanelen overleden is in Thailand. De procureur had daar zijn twijfels over geuit.

5 november