Vrouw (47) in Hoboken doodgestoken door vriend (38), minderjarige raakt gewond

In een rijwoning in de Lissabonstraat, in het Antwerpse district Hoboken, heeft een man (38) maandagochtend zijn vriendin (47) doodgestoken. Dat gebeurde naar verluidt in het ouderlijke huis van de dader, waar er drie dagen eerder ook al een incident met zijn moeder geweest zou zijn. De man zou aan angstpsychoses lijden.

Volgens het parket gaat het om een geval van intrafamiliaal geweld. De dader zou de zoon van het gezin zijn, al werd dat nog niet officieel bevestigd. Het slachtoffer is naar verluidt zijn vriendin, die aanvankelijk zware verwondingen opliep en later in het ziekenhuis overleed. Een minderjarige jongen die tussenbeide wilde komen, raakte lichtgewond.

Verlies in de familie

Volgens kennissen moest de familie in oktober afscheid nemen van de vader, die overleed aan kanker. De twee zoons, die samen met hun vader een aannemersbedrijf runden, zouden sindsdien regelmatig bij hun moeder overnachten om haar bij te staan na het verlies. Het is ook tijdens zo’n verblijf dat de steekpartij gebeurd zou zijn.

Drie dagen geleden kwam het naar verluidt ook al tot een incident in de ouderlijke woning. De zoon die nu zijn vriendin neerstak en aan angstpsychoses zou lijden, had zijn moeder bang gemaakt. Meer details zijn er niet, maar de man werd toen ook even opgenomen in het ziekenhuis. Daar mocht hij van de dokters al snel weer naar huis. Er zou geen gevaar zijn vonden de dokters.

Het parket heeft de onderzoeksrechter gevorderd voor moord en is samen met de rechter in de voormiddag afgestapt in aanwezigheid van de speurders en het labo. De verdachte zal vandaag nog verhoord worden. Het parket bevestigt dat er elementen zijn die vragen doen oproepen over de geestestoestand van de verdachte. Dat zal in het verdere onderzoek ook aan bod komen. Het gerechtelijk onderzoek wordt verder gevoerd door de lokale recherche van PZ Antwerpen.

