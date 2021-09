Vrouw (37) overleden na aanrijding door heftruck in haven: “Onderzoeken of alle preventiemaatregelen zijn toegepast en nageleefd”

Gegrepen bij oversteken van de rijbaan

“We behandelen de zaak als een verkeersongeval maar daarbij gaat het niet alleen om de gebruikelijke verkeersregels maar ook om de specifieke preventiemaatregelen die van toepassing zijn”, zegt arbeidsauditeur Danny Meerschaut. “Het gaat dan bijvoorbeeld om looplijnen die gevolgd moeten worden. Van het ongeval zijn geen getuigen en de chauffeur moet nog verder verhoord worden.” Het gaat om een 69-jarige man uit Beveren met heel wat ervaring. Hij legde een negatieve alcoholtest af en verkeerde in shock na het dramatisch ongeval. “De heftruck was geladen met twee bobijnen staal maar op het eerste zicht was de lading geen belemmering voor de zichtbaarheid”, vervolgt Meerschaut. “Rond het tijdstip was het natuurlijk wel al donker. De heftruck reed rechtdoor op een rijbaan op de kade. Het slachtoffer stak de baan over en was op weg naar een administratief gebouw. Het verder onderzoek zal nu duidelijk moeten maken hoe de aanrijding is kunnen gebeuren.”

Dodehoekcamera’s en verlichting

Daling aantal arbeidsongevallen

Ook Yann Pauwel van de Centrale der werkgevers aan de Antwerpse haven betreurt het tragisch ongeval. “Het is een ernstige gebeurtenis, in het bijzonder omdat we onlangs een vijfjarenplan van veiligheid met succes hebben afgerond. Na grote inspanningen en investeringen in machines hebben we het aantal arbeidsongevallen in de haven doen dalen. Ook met ons nieuw veiligheidsplan voor 2025 hebben we ambitieuze doelen om de veiligheid te verbeteren. Elk ongeval is er een te veel en de tragische gebeurtenis van gisteren kan ons alleen maar motiveren om het nog beter te doen.”