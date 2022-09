Vrijwilligers ruimen Rivierenhof op tijdens World Cleanup Day: “Kom zaterdag helpen met Otje de ezel”

AntwerpenDe straatvrijwilligers uit Deurne en Antwerpen maken zaterdag het Rivierenhof proper tijdens World Cleanup Day. Jong en oud is vanaf 10 uur welkom om mee te helpen opruimen. Het is al de vijfde editie van Deurne Ruimt Op! met als thema dit jaar ‘samenwerken’.

Vrijwilligersorganisatie Deurne Ruimt Op! houdt op 17 september haar vijfde editie in provinciaal groendomein Rivierenhof. “Het is die dag World Cleanup Day, een internationale opruimdag waarbij alle vrijwilligers hun buurt extra proper maken. De zomer bracht veel zwerfafval in het park. De grachten staan droog en verdienen een opruimbeurt. September is dus het ideale moment!”, klinkt het bij de organisatie.

Iedereen is welkom om mee te helpen bij het opruimen van het park. “Doe een goede daad en doe mee aan de World Cleanup Day! Wij zorgen voor het nodige materiaal, jij voor stevige schoenen en kleren die vuil mogen worden.” Dit jaar komen ook de zwerfvuilreus van Proper Borgerhout en Otje de ezel mee opruimen. “Otje was er in 2019 ook al eens bij, dat was toen een groot succes voor groot en klein.”

Samenwerken

“Onze groep groeit ieder jaar”, begint Alain Hoeckx, initiatiefnemer van DROP enthousiast. “Ieder jaar werken we rond een thematiek. Zo gingen we vorig jaar aan de slag met de peuken. Dit jaar is het thema samenwerken. Dat mag je best letterlijk nemen: We willen met een grote groep gemotiveerden verzamelen aan de spiegelvijver. Om dan in groep aan de slag te gaan.”

Het Rivierenhof voert een duurzaam beleid. “We zetten ons dagelijks in om een kwalitatieve groene ruimte te bieden aan iedereen. Zwerfvuil hoort hier niet in thuis” zegt Peter Verdyck, directeur Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen. “Tijdens de World Cleanup Day werken wereldwijd miljoenen mensen samen om het probleem van vervuiling aan te pakken. Wij hopen in het Rivierenhof samen met de buurtbewoners het goede voorbeeld te kunnen geven.”