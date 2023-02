“Vrijdag kom ik terug naar België. Zonder Legolas.” Zoontje van Erik (38) werd zes jaar geleden door moeder ontvoerd naar Peru

Brand in Van Ertborn­straat schrikt buurt op

Wie in de buurt van de Keyserlei woont, werd woensdagmiddag mogelijk opgeschrikt door een opvallende brandweeraanwezigheid. In de Van Ertbornstraat was namelijk brand uitgebroken in een pand dat momenteel onder handen wordt genomen. Brandweer Zone Antwerpen stuurde een tweet uit om omwonenden te waarschuwen uit de rook te blijven.