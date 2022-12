Vrijdag is het zover: ‘Winter in Antwerpen’ opent voor publiek

DEURNE Methode­school ‘t Speelscho­le­ke viert veertigja­rig bestaan met documentai­re: “School heeft me gevormd tot wie ik vandaag ben”

Veertig jaar geleden beslisten een groepje ouders een eigen school op te richten in de Herstraat in Deurne voor kleuters en lagere schoolkinderen. De school moest ‘alternatief’ en ‘ervaringsgericht’ worden. Het bleek een succes, want vandaag bestaat de school nog steeds, en wordt er een documentaire over gemaakt. “Je merkt pas hoe bijzonder de aanpak van de school is als je nadien met leerlingen van andere scholen praat.”

7 december