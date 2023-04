Vriendin van drugsdealer onder douche overvallen door gangsters: “Zo is het leven. Ik heb m’n lesje geleerd”

“Hallo, ben jij de andere papa?”, gevolgd door 15 messteken: man die nieuwe vriend van ex doodstak voor ogen kinderen komt vrijdag voor assisen

Ismet Osmonaj (52) mocht op 14 juni 2021 voor de eerste keer de kinderen van zijn vrouw gaan afhalen van school. Nooit had hij kunnen weten dat het ook meteen de laatste keer zou zijn. Betin A. (50), de biologische vader van de kinderen, stond hem op te wachten en beëindigde Ismets leven op een gruwelijke manier: met 15 steek- en snijwonden. Vanaf vrijdag start zijn assisenproces in het Vlinderpaleis in Antwerpen. “Papa heeft Ismet gedood omdat hij jaloers was.”