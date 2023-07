Vrienden van Geoffrey (35), die op Gentse Feesten door geweld in coma belandde, zetten steunactie op poten

In de nacht van 20 op 21 juli werkte een onbekende man de 35-jarige ondernemer uit Antwerpen tegen de grond tijdens de Gentse Feesten . Mogelijk kwam hij hierbij slecht neer, maar wat er die bewuste avond precies gebeurde, is voorlopig nog onduidelijk. Geoffrey werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij sindsdien in coma ligt. Volgens zijn familie is zijn toestand nog steeds kritiek. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Zij worden opgespoord, vooralsnog zonder resultaat.

Geen knuffel

Geoffrey is de eigenaar van lunchzaak Mint in Antwerpen. Om hem in deze periode te steunen, zetten de vrienden van ‘Gigi’ een actie op poten. “Wij willen er voor hem zijn op dit moment in zijn leven", klinkt het bij de initiatiefnemers. “Als hij wakker wordt, willen we dat hij beseft dat hij geliefd is en niet alleen kan rekenen op zijn familie, maar ook op een trouwe vriendengroep. Gigi is een gedreven zaakvoerder, maar de kans dat hij nog enkele weken tot maanden zijn zaak niet zal runnen, is zeer reëel. Wat ook reëel is, zijn de vele kosten die aan zijn huidige situatie verbonden zijn, zowel medische als gerechtelijke kosten. In zijn huidige toestand hebben we niet de kans om hem moed in te praten of een knuffel te geven, maar kunnen we hem wel financieel een hart onder de riem steken.”