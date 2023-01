Vrachtwagenchauffeur trekt mes tijdens discussie met bestuurder

Door snel werk in het realtime intelligence center (RTIC) kon de vrachtwagen gelokaliseerd worden via de camera’s. Een interventieteam van noodhulp stopte het voertuig. “De verdachte gaf toe dat hij zijn zakmes had gebruikt om de andere man te bedreigen. Hij is geen onbekende voor de politie en staat nog geseind voor eerdere feiten van slagen en verwondingen”, zegt Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen. Bij het voorval is niemand gewond geraakt. De verdachte wordt verhoord. Het mes is in beslag genomen.