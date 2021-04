Vrachtwagenchauffeur betrapt met 20 keer meer alcohol in bloed dan toegelaten

Corona nekt BK Ploegentri­at­lon als seizoens­ope­ner: “We konden beslissing niet langer uitstellen”

18 april Wat al weken in de lucht hing, werd zaterdagdagochtend bevestigd. De meeste triatlonwedstrijden die in mei op de planning stonden, worden geannuleerd. De onduidelijkheid over het al dan niet mogen organiseren van triatlonwedstrijden doet zo onder meer de Triatlon van Vlaanderen in Oudenaarde, de populaire triatlon van Izegem én de seizoensopener met het BK ploegentriatlon in Antwerpen in het water vallen. Duizenden atleten kregen vanmorgen een bittere pil te slikken. “Maar we konden niet langer wachten om een knoop door te hakken”, vertelt Olivier Cloet die met ATRIAC het BK zou organiseren.