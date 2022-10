Vrachtwagen verliest lading op Ring: lange file richting Gent

ANTWERPEN MAS viert Dia de los Muertos: “We bouwen ons Altaar van Antwerpen elk jaar een beetje verder”

In Mexico is de herdenking van overleden geliefden in tegenstelling tot bij ons, een groot volksfeest, op z’n Carnavales. Al jaar en dag wordt die overzeese traditie ook in het MAS gevierd, samen met de Mexicaanse ambassade en het kunstenaarscollectief Mestizo Arts Platform. Een traditie beter gekend als ‘Dia de los Muertos’ of dag van de doden.

12:48