Vrachtwagen verliest lading op Antwerpse Ring: weg volledig versperd

ANTWERPEN IN BEELD. Expo fotojourna­list Steve McCurry met onder andere ‘Afghan Girl’

13 mei Het Afghaanse meisje dat met haar groene ogen indringend naar de lens kijkt. Het moet één van de beroemdste portretten uit de fotografiegeschiedenis zijn. Het beeld van de Amerikaanse fotojournalist Steve McCurry pronkte in 1984 op de cover van The National Geographic en leverde hem - net zoals vele andere beelden - prestigieuze prijzen op. Sinds deze week kan je Afghan Girl en vele andere foto’s bewonderen in de Antwerpse Waagnatie.