Vrachtwagen verliest buizen aan Sportpaleis; verkeer loopt vast in omgeving

Antwerpen Ongefilter­de uitlaatgas­sen en onverzeker­de ladingen: verkeerspo­li­tie contro­leert vrachtwa­gens in Antwerpse haven

De verkeerspolitie heeft dinsdag een controlepost opgezet in de Michiganstraat in de Antwerpse haven om het vrachtverkeer in die omgeving in de gaten te kunnen houden. In totaal werden 12 vrachtwagens en lichte vrachtauto’s uit het verkeer gehaald. De inbreuken gingen van onvoldoende verzekerde ladingen tot uitlaatgassen die niet gefilterd werden.

15 december