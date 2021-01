Vrachtwagen rijdt in op file aan afrit: twee inzittenden van auto overleden

Antwerpen Na testdorp krijgt Spoor Oost ook vaccinatie­dorp: stad wil vanaf februari 750 mensen per uur vaccineren tegen corona

8 januari Vanaf februari wilt de stad Antwerpen mensen laten vaccineren tegen het coronavirus op de site van Spoor Oost in Borgerhout. Het doel is er 750 mensen per uur te vaccineren, in eerste instantie zorgverleners, nadien mogelijk ook de rest van de bevolking.