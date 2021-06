Vrachtwagen die schuin op rijbaan stond zorgde voor hinder op verkeerswisselaar R2 en A12 richting Antwerpen: baan is weer vrij

De aansluiting van de Grote Ring naar de A12 aan Antwerpen-Haven was vanmorgen volledig versperd door het ongeval. Volgens de federale politie was er een vrachtwagen schuin over de rijbaan komen te staan. Hoe dat precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk, maar er kon wel gemeld worden dat er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken waren en niemand gewond is geraakt. Wellicht is de vrachtwagen geslipt of moest de chauffeur uitwijken.