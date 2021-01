Vrachtwagen belandt achter vangrail Ring: bestuurder levensgevaarlijk gewond

Deurnese liberalen verliezen voormalig kopstuk Aloïs De Backer: “Man met warm hart, een echte vaderfi­guur voor jonge politici”

13:29 Aloïs De Backer (83), voormalig kopstuk van de Deurnese liberalen, is vrijdag in Lier overleden. “Hij was een warm man die veel betekend heeft voor de toenmalige PVV – later VLD - in Deurne”, zegt huidig partijgenoot en districtsschepen Freddy Lorent. De Backers dochter Marleen was ook politica en overleed in 2013 aan leukemie.